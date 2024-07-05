Натхо перечислил главных легенд ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо определил легенд клуба.

«Помимо Игоря Акинфеева, в список легенд ЦСКА я бы отнeс братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. А ещe было очень много легенд до того, как я пришeл в команду. ЦСКА – клуб с огромной историей и большими футболистами, но за время, которое я провeл в клубе, выберу четверых: Игорь, братья и Сергей», – сказал Натхо.