Натхо перечислил главных легенд ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо определил легенд клуба.
«Помимо Игоря Акинфеева, в список легенд ЦСКА я бы отнeс братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. А ещe было очень много легенд до того, как я пришeл в команду. ЦСКА – клуб с огромной историей и большими футболистами, но за время, которое я провeл в клубе, выберу четверых: Игорь, братья и Сергей», – сказал Натхо.
- Израильтянин был в ЦСКА в 2014-2018 годах.
- Сейчас Натхо в «Партизане».
- Из перечисленных Бибрасом футболистов за ЦСКА продолжает выступать только Акинфеев.
Источник: «Чемпионат»