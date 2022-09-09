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    Алексей Березуцкий

    Тренер
    Имя Алексей
    Фамилия Березуцкий
    Гражданство Россия
    Дата рождения 20 июня 1982
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЦСКА 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.01.2022 ЦСКА 0 : 1 Дюделанж
    09.02.2022 Люнгбю 2 : 3 ЦСКА
    02.02.2022 ЦСКА 3 : 2 Виборг
    05.02.2022 ЦСКА 1 : 0 Нордшелланд
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