Газзаев оценил возвращение Алексея Березуцкого в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возвращении в штаб команды Алексея Березуцкого. Он будет помощником Марко Николича.

«Очень рад и только это приветствую. Он уже работал в ЦСКА, а сейчас еще наберется опыта. В перспективе это хороший главный тренер. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не только помощник, но и сам главный тренер был бы представителем славных традиций ЦСКА», – сказал Газзаев.