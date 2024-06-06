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    Газзаев оценил возвращение Алексея Березуцкого в ЦСКА

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возвращении в штаб команды Алексея Березуцкого. Он будет помощником Марко Николича.

    «Очень рад и только это приветствую. Он уже работал в ЦСКА, а сейчас еще наберется опыта. В перспективе это хороший главный тренер. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не только помощник, но и сам главный тренер был бы представителем славных традиций ЦСКА», – сказал Газзаев.

    • Березуцкий возглавлял ЦСКА в сезоне-2021/22.
    • За команду в РПЛ Алексей провел 341 матч.
    • Березуцкий не работал в футболе 2 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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