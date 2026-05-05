ЦСКА посоветовали тренерский штаб, который зайдeт всем

Дмитрий Булыкин порассуждал о выборе нового главного тренера для ЦСКА.

Он прокомментировал слухи о назначении Михаила Галактионова из «Локомотива», а также предложил свой вариант.

«Не знаю, какой там контракт у Галактионова, есть ли отступные. То, что ЦСКА ищет тренера – это факт. Думаю, они многими интересуются, но когда человек работает, вряд ли он сам будет общаться с руководством армейцев.

Галактионов же только переподписал контракт с «Локомотивом». С одной стороны, не совсем корректно по ходу сезона вести переговоры, но, возможно, этим занимались лишь агенты.

На месте ЦСКА я бы рассмотрел Игнашевича с братьями Березуцкими. Я считаю, что это будет нереальный тренерский штаб, который зайдeт всем: команде, болельщикам, руководству.

Думаю, в клубе будут склоняться к тому, чтобы дать шанс своим ребятам», – сказал Булыкин.