ЦСКА посоветовали тренерский штаб, который зайдeт всем

5 мая, 21:35
5

Дмитрий Булыкин порассуждал о выборе нового главного тренера для ЦСКА.

Он прокомментировал слухи о назначении Михаила Галактионова из «Локомотива», а также предложил свой вариант.

«Не знаю, какой там контракт у Галактионова, есть ли отступные. То, что ЦСКА ищет тренера – это факт. Думаю, они многими интересуются, но когда человек работает, вряд ли он сам будет общаться с руководством армейцев.

Галактионов же только переподписал контракт с «Локомотивом». С одной стороны, не совсем корректно по ходу сезона вести переговоры, но, возможно, этим занимались лишь агенты.

На месте ЦСКА я бы рассмотрел Игнашевича с братьями Березуцкими. Я считаю, что это будет нереальный тренерский штаб, который зайдeт всем: команде, болельщикам, руководству.

Думаю, в клубе будут склоняться к тому, чтобы дать шанс своим ребятам», – сказал Булыкин.

  • ЦСКА вчера уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.
  • До конца сезона армейцев будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, они сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив ЦСКА Булыкин Дмитрий Галактионов Михаил Игнашевич Сергей Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Челестини Фабио
Комментарии (5)
Snek
1778006403
Что за сдвиг по фазе предлагать ЦСКА Игнашевича и Березуцких? Во-первых один из них уже был главным тренером. Во-вторых никто из них на посту главного тренера ни в одном клубе на уровне РПЛ ничего не смог показать. С таким же успехом можно просто оставить Игдисамова, он опытный тренер академии с регалиями на этом посту. Будет развивать молодые таланты. Как будто бы это звучит даже лучше этого бреда насчёт Игнашевича и Березуцких.
Император 1
1778006530
А ещё Мостового
Интерес
1778006582
У каждого из них был свой рабочий штаб, и на другой они не согласятся.Бред.Жизнь их развела настолько далеко,что ничем не склеишь.Это не на поле взаимодействовать.
нейтральныйкакникто
1778009620
К ним прибавить ещё Слуцкого-и будет как в басни Крылова:" Однажды.....Что за бред , основываться на былых заслугах , отрицая нынешние реалии.!
алдан2014
1778046308
Первый пошёл ( советчик) . Ждём советчика губерниева. Этот сто пудов вылезет
