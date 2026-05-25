Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине

Сегодня, 11:39
2

Интерес к нападающему Александр Кокорину проявляют четыре клуба РПЛ.

Подписать форварда не против «Оренбург», «Акрон», «Динамо Мх» и «Родина».

«Наибольшую активность проявляет московская команда, однако там пока не уверены, что возрастной игрок впишется в стратегию клуба по ставке на молодых футболистов.

После ухода Артeма Дзюбы стал более реальным вариант с «Акроном», – написал источник.

  • В минувшем сезоне 35-летний Кокорин провел 23 матча за кипрский «Арис», забил 1 гол.
  • Клуб из Лимасола ранее объявил об уходе россиянина.
  • Кокорин в последний раз играл в РПЛ в 2020 году за «Спартак».

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Оренбург Динамо Мх Акрон Родина Кокорин Александр
Комментарии (2)
рылы
1779699987
самый богатый российский футболист. зенит тут не особо при делах - это всё керимов со своим анжи. перешёл туда, получил космические подъёмные, не сыграл ни одного матча, через месяц перешёл обратно в динамо, снова подъёмные. в зените подъёмные, в спартаке подъёмные и т.д. вот и вышло 30 лямов накопить, вместе с зарплатами. ну и нафига ему акрон, где предложат тыщ 500 максимум и задрипанную инфраструктуру. проще завершить карьеру и остаться жить на кипре.
Бумбраш
1779702668
В зинку его,потом кофемания и сё по старой схеме
