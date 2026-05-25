Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине

Интерес к нападающему Александр Кокорину проявляют четыре клуба РПЛ.

Подписать форварда не против «Оренбург», «Акрон», «Динамо Мх» и «Родина».

«Наибольшую активность проявляет московская команда, однако там пока не уверены, что возрастной игрок впишется в стратегию клуба по ставке на молодых футболистов.

После ухода Артeма Дзюбы стал более реальным вариант с «Акроном», – написал источник.