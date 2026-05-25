Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине

Интерес к нападающему Александр Кокорину проявляют четыре клуба РПЛ.
Подписать форварда не против «Оренбург», «Акрон», «Динамо Мх» и «Родина».
«Наибольшую активность проявляет московская команда, однако там пока не уверены, что возрастной игрок впишется в стратегию клуба по ставке на молодых футболистов.
После ухода Артeма Дзюбы стал более реальным вариант с «Акроном», – написал источник.
- В минувшем сезоне 35-летний Кокорин провел 23 матча за кипрский «Арис», забил 1 гол.
- Клуб из Лимасола ранее объявил об уходе россиянина.
- Кокорин в последний раз играл в РПЛ в 2020 году за «Спартак».
Источник: телеграм-канал Sport Baza