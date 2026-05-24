Мостовой сказал, сколько еще лет Дзюба сможет играть в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об уходе нападающего Артема Дзюбы из «Акрона».
«Ну а что здесь такого? Спокойно отношусь к его уходу. В «Акроне» за ним особо не следил. Думаю, в нашем чемпионате играть он сможет до 40 лет спокойно. Еще годик-два поиграет», – сказал Мостовой.
- 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»