В «Динамо» высказались об интересе к Латышонку

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб вратаря Евгения Латышонка из «Зенита».

«Интерес «Динамо» к Латышонку? Ничего не могу сказать на этот счeт. Это игрок «Зенита», – сказал Пивоваров.

28-летний Латышонок в минувшем сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.