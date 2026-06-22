В «Динамо» высказались об интересе к Латышонку

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб вратаря Евгения Латышонка из «Зенита».
«Интерес «Динамо» к Латышонку? Ничего не могу сказать на этот счeт. Это игрок «Зенита», – сказал Пивоваров.
28-летний Латышонок в минувшем сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru