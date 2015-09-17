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Команды
Балтика
Евгений Латышонок
€ 1,50 млн
Евгений Латышонок
Балтика
21 июня 1998 (28)
#1 | Вратарь
187 см | 81 кг
Россия
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Публикации
Видео
Талалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
22 сентября
9
Радимов объяснил колоссальную деградацию Латышонка
20 сентября
Видео
Погребняк высказался об ошибках Латышонка в матче с «Зенитом»
17 сентября
6
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
17 сентября
29
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
17 сентября
44
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
17 сентября
15
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
16 сентября
25
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
30 августа
5
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
8 августа
6
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Латышонок прокомментировал возвращение в «Балтику»
30 июля
2
Глава «Балтики» прокомментировал уход Бориско и возвращение Латышонка
30 июля
3
Латышонок прокомментировал переход в «Балтику»
30 июля
5
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
Фото
Латышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото
Клуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
«Родина» хочет подписать игроков «Зенита» и «Динамо»
26 июля
1
ЦСКА и «Балтика» получат новых вратарей
10 июля
9
У зенитовца Латышонка есть 2 варианта в Москве
9 июля
11
У «Зенита» не получается избавиться от трех игроков
3 июля
12
Назван клуб РПЛ, в который «Зенит» может отправить Латышонка
1 июля
4
Фото
Перечислены игроки «Зенита», от которых нужно избавиться
22 июня
18
Клуб РПЛ сообщил, обращался ли в «Зенит» по поводу Латышонка
22 июня
Экс-игрок «Зенита» посоветовал одному из футболистов покинуть команду
22 июня
1
1
2
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