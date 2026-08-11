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  • Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб

Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб

11 августа, 16:45

Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал о своем отношении к трансферу Евгения Латышонка в «Балтику» по необычной схеме.

  • «Нижний Новгород» купил вратаря у «Зенита».
  • В тот же день его отдали в аренду «Балтике».
  • Латышонок уже выступал за калининградский клуб с 2019 по 2024 год.

«Я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что есть регламент, «Правила игры». И вот когда их пытаются нарушить, я к этому отношусь негативно. А когда все делается по правилам, правила это позволяют – значит, это нормально.

Если в сообществе сформируется мнение, что систему транзитных переходов надо поменять, люди выйдут с инициативой, мы ее рассмотрим. Сейчас искать черную кошку в черной комнате я точно не буду.

Более того, многие восприняли этот трансфер с негативом, а я смотрю на это с другой стороны. ФК «Нижний Новгород», который в последнее время был в тяжелой ситуации, обрел частных спонсоров.

Все мы помним, как клуб вылетал, потом как возвращался. А сейчас, я так понимаю, в клубе большую роль играют частные инвесторы. То есть в региональный клуб привлекаются частные деньги, на эти деньги покупаются футболисты, команда строится уже под Премьер-лигу.

На данном этапе было принято решение взять игрока, наверное, с прицелом на РПЛ. Что в этом такого? Когда пытаются обмануть – это негативно. Но они же никого не обманули, они действуют по правилам, такие правила», – заявил Алаев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Балтика Зенит Нижний Новгород Латышонок Евгений Алаев Александр
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