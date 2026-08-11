В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев собщил, что клуб не вел переговоров с Роланом Гусевым о возможном назначении на должность главного тренера.

– Рассматривали ли вы Гусева?

– Мы сделали ставку на Дмитрия Игдисамова, и было это по сути уже в конце прошлого сезона. Какие‑то консультации с другими тренерами могли быть, но останавливаться детально на фамилиях я смысла не вижу. С Роланом Александровичем мы переговоры не вели.