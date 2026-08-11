В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев собщил, что клуб не вел переговоров с Роланом Гусевым о возможном назначении на должность главного тренера.
– Рассматривали ли вы Гусева?
– Мы сделали ставку на Дмитрия Игдисамова, и было это по сути уже в конце прошлого сезона. Какие‑то консультации с другими тренерами могли быть, но останавливаться детально на фамилиях я смысла не вижу. С Роланом Александровичем мы переговоры не вели.
- ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
- С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
- Ролан Гусев 22 мая покинул пост главного тренера «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»