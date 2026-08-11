Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»

Блогер, болельщик «Локомотива» Александр Иванов опроверг информацию о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера московского клуба.

«Инсайд от Тимура Гурцкая по теме Бердыева – это юмор. Хоть и черный, но юмор. Бердыева точно не будет в клубе», – написал Иванов.