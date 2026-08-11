Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»

Блогер, болельщик «Локомотива» Александр Иванов опроверг информацию о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера московского клуба.
«Инсайд от Тимура Гурцкая по теме Бердыева – это юмор. Хоть и черный, но юмор. Бердыева точно не будет в клубе», – написал Иванов.
- 73-летний Бердыев с 2024 года возглавляет азербайджанский «Туран Товуз».
- У «Локо» нет побед в 4 матчах нового сезона под руководством Михаила Галактионова.
- Тренер в «Локо» с 2022 года.
Источник: телеграм-канал Александра Иванова