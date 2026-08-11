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Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»

11 августа, 22:58
2

Блогер, болельщик «Локомотива» Александр Иванов опроверг информацию о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера московского клуба.

«Инсайд от Тимура Гурцкая по теме Бердыева – это юмор. Хоть и черный, но юмор. Бердыева точно не будет в клубе», – написал Иванов.

  • 73-летний Бердыев с 2024 года возглавляет азербайджанский «Туран Товуз».
  • У «Локо» нет побед в 4 матчах нового сезона под руководством Михаила Галактионова.
  • Тренер в «Локо» с 2022 года.

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Источник: телеграм-канал Александра Иванова
Азербайджан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Туран Товуз Локомотив Бердыев Курбан
Комментарии (2)
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FFR
1786480107
Не будет, так не будет, тем хуже для Локомотива.
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subbotaspartak
1786517169
Тендем Слуцкий-Бердыев, массажист Бздюба, тренер по стандартам Смолов, по общей физической подготовке Мамаев-Кокорин, тренер вратарей - Кинфей!
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