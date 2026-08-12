Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал пресс-конференцию перед матчем за Суперкубок УЕФА против «ПСЖ».

Среди прочих испанский специалист ответил на вопрос о «Спартаке».

– 14 лет назад вы начали свою зарубежную тренерскую карьеру в «Спартаке», и в Москве у вас не всe получилось. С тех пор в каких аспектах вы изменились как человек и как тренер? Что позволило вам добиться гораздо большего успеха после этого и сейчас, в Бирмингеме, да и вообще?

– Мой тренерский опыт – это постоянное стремление становиться лучше. Когда я впервые работал за границей, в Москве, это был мой первый опыт работы вдали от дома, в другой стране, в другой лиге.

И, конечно, там я многому научился, но успешным тот период не был. Я провeл там шесть месяцев, а позже, когда после «Севильи» уехал тренировать «ПСЖ», я снова старался использовать весь свой предыдущий опыт, чтобы становиться лучше.