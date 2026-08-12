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  • Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА

Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА

12 августа, 00:34
6

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал пресс-конференцию перед матчем за Суперкубок УЕФА против «ПСЖ».

Среди прочих испанский специалист ответил на вопрос о «Спартаке».

14 лет назад вы начали свою зарубежную тренерскую карьеру в «Спартаке», и в Москве у вас не всe получилось. С тех пор в каких аспектах вы изменились как человек и как тренер? Что позволило вам добиться гораздо большего успеха после этого и сейчас, в Бирмингеме, да и вообще?

– Мой тренерский опыт – это постоянное стремление становиться лучше. Когда я впервые работал за границей, в Москве, это был мой первый опыт работы вдали от дома, в другой стране, в другой лиге.

И, конечно, там я многому научился, но успешным тот период не был. Я провeл там шесть месяцев, а позже, когда после «Севильи» уехал тренировать «ПСЖ», я снова старался использовать весь свой предыдущий опыт, чтобы становиться лучше.

  • Эмери работал в «Спартаке» в 2012 году.
  • Его уволили после разгромного поражения от «Динамо» (1:5).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок УЕФА Россия. Премьер-лига Астон Вилла ПСЖ Спартак Эмери Унаи
Комментарии (6)
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yaromirmaslomlo
1786484717
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Галина Бронемясова
1786492106
как-то раз тренеришка приехал на петровский, 5:0) дезеув жёлтую тогда получил))
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ТяжелаяАртиллерия
1786505128
Комментарий скрыт модератором
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zigbert
1786512163
Успешный тренер. Слишком мало ему отвели времени в Спартаке.
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Бумбраш
1786515507
В каждой новости неразлучные две любовницы Галина Рыловна Куколдиньё и слабый могз(он же питерский лох и тяжёлая жопа) ... Куколдухи,что с них взять?..гордятся болотным клупишкой,победителем второй лиги
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Хулиганин
1786518381
Галя помнит все, что происходило с дезеувом в России. Даже все его жёлтые карточки. Любовь зла.
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