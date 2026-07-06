РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Россия может принять финалы еврокубков.
«У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести», – сказал Дюков.
- Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт‑Петербурге в 2022 году, Суперкубок УЕФА – в Казани в 2023‑м.
- Игры были перенесены после отстранения российских сборных и клубов от официальных международных матчей в феврале 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»