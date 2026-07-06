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  • РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка

РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка

Сегодня, 09:12
16

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Россия может принять финалы еврокубков.

«У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести», – сказал Дюков.

  • Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт‑Петербурге в 2022 году, Суперкубок УЕФА – в Казани в 2023‑м.
  • Игры были перенесены после отстранения российских сборных и клубов от официальных международных матчей в феврале 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Суперкубок УЕФА Дюков Александр
Комментарии (16)
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FFR
1783318630
Ключевое слово "после снятия санкций".😏
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Император Бомжей
1783319951
Устная.. После снятия санкций.. Уберите этого идиота от футбола, но не устно!
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...уефан
1783320587
...похоже, Дюков думает, что все те, кто в теме или рядом с темой футбола - невменяемые люди и оценивают его словеса, а не реальное положение вещей в нашем футболе...
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R_a_i_n
1783321064
Мы знаем чем заканчиваются устные договоренности с западом.
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Интерес
1783321410
Уже была устная договорённость с госсекретарём СШВПС о нерасширении мирного политического блока "натки", а эти дурачки всё мастурбируют на чьё-то "честное волонтёрское".
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rash1959
1783321991
"может", а может и "НЕ может". всё однозначно? С кем договорился дюк и где? в туалете-курилке-очереди за пивом?
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bashnat013
1783322286
А нельзя распустить рфс пока не снимут санкции!!!
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Галина Бронемясова
1783326985
ну, в принципе, казанцы могут наслать на европу татаро-монгольское иго, если им не дадут суперкубок. но для этого им нужно объединиться с монголами, для начала.
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ESC-Russia-google
1783333412
Какая наивность!
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ScarlettOgusania
1783335115
Дюк-офф давно уже заслужил, чтобы ему под зад коленом указали из РФС, где ему следует быть, наивный дурачок с "устной договорённостью"...🤐
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