РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Россия может принять финалы еврокубков.

«У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести», – сказал Дюков.