Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках

Российские клубы, в случае допуска к еврокубкам в сезоне-2027/28, могут начать играть домашние матчи в Казахстане.

«Клубы РПЛ уже начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних матчей еврокубков в Казахстане.

Речь идет о следующем сезоне и сценарии, при котором УЕФА вновь допустит российские клубы к своим турнирам, но обяжет их проводить домашние встречи на нейтральной территории. Пока это лишь один из рассматриваемых вариантов, однако работа в этом направлении уже ведется.

Главными кандидатами на проведение таких матчей являются Алматы, Актобе и Шымкент. Выбор объясняется тем, что ведущие клубы РПЛ традиционно выступают на натуральном газоне, а стадионы в этих городах соответствуют необходимым требованиям.

Если этот сценарий реализуется, Казахстан может принять матчи с участием таких клубов, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и других представителей РПЛ», – написал источник.