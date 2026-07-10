Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках

Российские клубы, в случае допуска к еврокубкам в сезоне-2027/28, могут начать играть домашние матчи в Казахстане.
«Клубы РПЛ уже начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних матчей еврокубков в Казахстане.
Речь идет о следующем сезоне и сценарии, при котором УЕФА вновь допустит российские клубы к своим турнирам, но обяжет их проводить домашние встречи на нейтральной территории. Пока это лишь один из рассматриваемых вариантов, однако работа в этом направлении уже ведется.
Главными кандидатами на проведение таких матчей являются Алматы, Актобе и Шымкент. Выбор объясняется тем, что ведущие клубы РПЛ традиционно выступают на натуральном газоне, а стадионы в этих городах соответствуют необходимым требованиям.
Если этот сценарий реализуется, Казахстан может принять матчи с участием таких клубов, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и других представителей РПЛ», – написал источник.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. После этого российские клубы не играли четыре сезона еврокубков подряд и пропускают пятый.
- Клубы из Беларуси с 2022 года проводят домашние матчи еврокубков на нейтральных полях.