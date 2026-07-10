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Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках

10 июля, 09:49
11

Российские клубы, в случае допуска к еврокубкам в сезоне-2027/28, могут начать играть домашние матчи в Казахстане.

«Клубы РПЛ уже начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних матчей еврокубков в Казахстане.

Речь идет о следующем сезоне и сценарии, при котором УЕФА вновь допустит российские клубы к своим турнирам, но обяжет их проводить домашние встречи на нейтральной территории. Пока это лишь один из рассматриваемых вариантов, однако работа в этом направлении уже ведется.

Главными кандидатами на проведение таких матчей являются Алматы, Актобе и Шымкент. Выбор объясняется тем, что ведущие клубы РПЛ традиционно выступают на натуральном газоне, а стадионы в этих городах соответствуют необходимым требованиям.

Если этот сценарий реализуется, Казахстан может принять матчи с участием таких клубов, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и других представителей РПЛ», – написал источник.

  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. После этого российские клубы не играли четыре сезона еврокубков подряд и пропускают пятый.
  • Клубы из Беларуси с 2022 года проводят домашние матчи еврокубков на нейтральных полях.

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Источник: телеграм-канал AmanVIBE
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Спартак ЦСКА
Комментарии (11)
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Император Бомжей
1783667557
Какой дегрот написал статью.. Казахстан может принять все матчи еврокубков, российских команд. Прикольно, что ЦСКА, что Динамо не попали бы никуда, а к примеру про Локомотив, слова нет!)) Логика в чем?
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Krasnodarskiy bombardirch
1783669167
Глупость. Все реже хочется открывать этот сайт
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evgevg13
1783669302
Источник, не говори гоп, пока не прыгнешь
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aldo conte
1783672430
"Зеньке" сподручней в Финляндии играть, главное с финнами задружиться. 😄
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TOMSON
1783675350
Если играть то только дома…
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Garrincha58
1783675735
Есть пословица "дурак думкой богатеет"
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Юбиляр
1783680621
Накидали лапши на уши, а мы и побежали радостно планы строить! А потом опять начнется - нас обманули, надули, обвели вокруг пальца!...😲
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