«ПСЖ» близок к трансферу игрока «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может стать одноклубником Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Парижане активно работают над трансфером 26-летнего футболиста.
С самим испанцем предварительно договорились. Сделку собираются оформить после ЧМ-2026.
«ПСЖ» видит в нем замену для Гонсалу Рамуша, ушедшего в «Милан».
- В прошлом сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.
- Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость Торреса оценивается в 50 млн евро.
- Ферран играл в АПЛ за «Манчестер Сити».
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио