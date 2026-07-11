«ПСЖ» близок к трансферу игрока «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может стать одноклубником Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Парижане активно работают над трансфером 26-летнего футболиста.

С самим испанцем предварительно договорились. Сделку собираются оформить после ЧМ-2026.

«ПСЖ» видит в нем замену для Гонсалу Рамуша, ушедшего в «Милан».