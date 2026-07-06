«Не знал, что 5 июля – День дурака:» тренер сборной Бельгии – об отмененной дисквалификации Балогуна

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал решение ФИФА по нападающему США Фоларину Балогуну.

ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией.

Форвард «Монако» получил красную карточку в игре 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины.

Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.

«Я и не знал, что 5 июля на этом чемпионате мира – это как 1 апреля, и сегодня День дурака. Для меня это новость. Заявление бельгийской федерации во многом отражает наши мысли и мнения. Мы защищаем не сборную и не федерацию. Мы защищаем футбол, будь то этика или честность. Подобное решение приняли впервые в истории чемпионата мира.

Я главный тренер. Я сосредоточусь на своей команде, на предстоящем матче, независимо от того, кто выйдет в стартовом составе США. Я сосредоточусь на том, чтобы мы одержали победу и вышли в четвертьфинал», – сказал Гарсия.

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