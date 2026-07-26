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Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России

Сегодня, 11:59

Андреа Пирло, бывший полузащитник «Ювентуса» и «Милана», рискует не получить пост главного тренера сборной Италии из-за спонсорского контракта с российской букмекерской компанией Fonbet.

Переговоры о назначении Пирло, которые находились на финальной стадии, накануне резко затормозились. Причина – статус Пирло как глобального амбассадора Fonbet, полученный в октябре 2025 года.

Президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго уже поручил детально изучить характер отношений потенциального главного тренера с российской компанией, включая содержание самого контракта. Ситуация осложняется тем, что два месяца назад Пирло совершил промо-поездку в Москву вместе с Марко Матерацци, бывшим защитником «Интера», который также является амбассадором Fonbet.

Против назначения Пирло выступил ряд итальянских политиков. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно назвала такой выбор «серьeзной ошибкой», а лидер партии «Действие» Карло Календа заявил, что те, кто «занимался или занимается пропагандой в пользу России после 2022 года, не должны занимать национальные должности».

Юристы Пирло утверждают, что контракт с Fonbet неразрывно связан с его работой в клубе «Юнайтед» из Дубая. Владелец клуба Сергей Ломакин имеет значительные интересы в букмекерской компании. При расторжении соглашения с «Юнайтед» – а Пирло может сделать это в одностороннем порядке без штрафных санкций – автоматически прекратится и сотрудничество с Fonbet.

Паоло Мальдини, бывший защитник «Милана», и Леонардо, экс-спортивный директор «ПСЖ», которые занимаются подбором главного тренера для сборной, по-прежнему считают Пирло идеальным кандидатом с технической точки зрения. Однако окончательное решение остаeтся за Малаго, который намерен исключить любые репутационные риски для федерации.

Ожидается, что ситуация разрешится в ближайшее время. Пирло стремится как можно скорее провести личную встречу с Малаго, но FIGC не может вести официальные переговоры, пока у специалиста действует контракт с «Юнайтед».

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Италия Пирло Андреа
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