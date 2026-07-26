Луис Энрике «очень хочет» покинуть «Зенит»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике хочет покинуть клуб и вернуться в «Ботафого».

«Идея «Ботафого» заключалась в том, чтобы каким-то образом осуществить обмен Данило на Луиса Энрике. Он очень хочет вернуться, если говорить правду. Но нельзя получить всe сразу. У «Ботафого» не было бы денег, чтобы заплатить за Луиса.

Поэтому клуб попытался использовать Данило, своего лучшего игрока, в качестве обменной монеты. Это было бы фантастически, лучшим вариантом в мире. Но не всe возможно, – сообщил журналист Даниэл Брауне на своeм ютуб-канале BrauneFogo.