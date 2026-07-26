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Луис Энрике «очень хочет» покинуть «Зенит»

Сегодня, 11:44
16

Нападающий «Зенита» Луис Энрике хочет покинуть клуб и вернуться в «Ботафого».

«Идея «Ботафого» заключалась в том, чтобы каким-то образом осуществить обмен Данило на Луиса Энрике. Он очень хочет вернуться, если говорить правду. Но нельзя получить всe сразу. У «Ботафого» не было бы денег, чтобы заплатить за Луиса.

Поэтому клуб попытался использовать Данило, своего лучшего игрока, в качестве обменной монеты. Это было бы фантастически, лучшим вариантом в мире. Но не всe возможно, – сообщил журналист Даниэл Брауне на своeм ютуб-канале BrauneFogo.

  • Энрике перебрался в «Зенит» в январе 2025 года из «Ботафого».
  • В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
  • Действующий контракт футболиста с петербургским клубом истекает в 2028 году.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ботафого Энрике Луис
Комментарии (16)
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Semenycch
1785056034
Для Зенита обмен без доплаты Луиса Энрике на Данило был бы выгоден!
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ziborock
1785056110
Если бы в Зените платили как в остальных клубах РПЛ, давно бы уже никого не осталось, кроме Карасева!😂
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ScarlettOgusania
1785058448
хитрожопые бразилы сперва продают втридорога, а на обратный выкуп у них типа денег нет и собирают донаты по всем бразильским штатам...🤣
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somn
1785059392
Заныли свиные. Сколько же в них г..на.
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FCSpartakM
1785059892
Ну то есть бразилы в очередной раз хотят надуть газовых, так как они хотят в сделку еще включить долг в 10 мультов за Артура, за которого зенит так и не получил бабки. И с Энрике доплата. То есть зенит должен будет заплатить за Данило,а бразилы получить вдобавок 2х игроков бесплатно. Гениальный мув бразильцев. А сколько было вони об обмене Вендела и Артура за Энрике. В итоге 1 так и жрет ЗП в мультов 5 ежегодно, а за другого уже полтора года бабки никто не видел)А перец за 35 мультов играет со статистикой Ливая Гарсии.
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Бумбраш
1785067546
Замордавали угалька,свалить хочет.. видимо воняет ещё сильнее,чем в фавелах
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Дубина
1785068415
Баклажаны доите блох по полной и бегите...
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