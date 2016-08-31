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РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Луис Энрике
€ 24 млн
Луис Энрике
Зенит
2 января 2001 (25)
#11 | Нападающий
182 см
Бразилия
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РПЛ определила лучшего игрока сентября
Вчера, 11:18
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Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
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Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
19 сентября
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Символическая сборная 8-го тура РПЛ по версии Радимова
16 сентября
Квеквескири – о Мостовом в «Зените»: «Он не проиграл конкуренцию, ему не давали играть»
15 сентября
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Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
14 сентября
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«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
7 сентября
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У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
6 сентября
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Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
4 сентября
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В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
3 сентября
6
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
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Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
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«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
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«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
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«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
31 августа
10
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
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Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Бразильский клуб готов договориться с «Зенитом» по Энрике
26 августа
6
У «Зенита» нет предложений по Энрике
23 августа
6
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
14 августа
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Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13 августа
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Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
10 августа
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В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
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