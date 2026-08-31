«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»

Переход Луиса Энрике из «Зенита» в «Рому» оказался под вопросом.
Римский клуб параллельно работает над несколькими вариантами усиления позиции вингера.
Сейчас «Рома» ближе к подписанию Джейми Левелинга из «Штутгарта», чем к трансферу Энрике.
Ранее сообщалось, что итальянцы предложили за игрока «Зенита» 40 миллионов евро с учетом бонусов.
- 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел 6 матчей без голевых действий.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
- В январе 2025 года петербуржцы приобрели нападающего у «Ботафого» за 28,21 миллиона евро.
- Срок контракта Энрике с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио