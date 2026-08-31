«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»

Переход Луиса Энрике из «Зенита» в «Рому» оказался под вопросом.

Римский клуб параллельно работает над несколькими вариантами усиления позиции вингера.

Сейчас «Рома» ближе к подписанию Джейми Левелинга из «Штутгарта», чем к трансферу Энрике.

Ранее сообщалось, что итальянцы предложили за игрока «Зенита» 40 миллионов евро с учетом бонусов.