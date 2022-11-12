- 2 февраля
- 15:11 Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
- 28 января
- 00:26 Бундеслига. «Лейпциг» победил «Штутгарт» (2:1) и сократил отставание от «Баварии» до одного очка
- 12 ноября 2022
- 19:30 Бундеслига. «Байер» Алонсо победил «Штутгарт», Лунев был в запасе
- 22 октября 2022
- 18:24 Бундеслига. «Бавария» победила «Хоффенхайм», «Боруссия» Д – «Штутгарт» (5:0). «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом»
- 11 октября 2022
- 13:57 Тедеско – один из пяти кандидатов на пост тренера «Штутгарта» 7
- 10 октября 2022
- 19:27 «Штутгарт» уволил главного тренера. Команда ни разу не победила в сезоне Бундеслиги
- 19 сентября 2022
- 21:30 Фото Экс-защитник «Боруссии» Загаду нашел новый клуб
- 13 сентября 2022
- 15:42 Бейл: «Штутгарт» просил приостановить контракт с «Крыльями», но я отказался. Хотите – платите» 1
- 10 сентября 2022
- 18:29 Бундеслига. «Бавария» третий раз подряд потеряла очки, «Лейпциг» в дебютном матче Розе разгромил «Боруссию» Д 1
- 11 июля 2022
- 21:32 «Манчестер Юнайтед» – главный претендент на лучшего бомбардира «Штутгарта» Калайджича
- 20 июня 2022
- 10:42 «Бавария», «Боруссия» Д и четыре клуба АПЛ претендуют на Калайджича
- 15 июня 2022
- 19:50 Два российских клуба интересуются форвардом «Штутгарта» Инаном
- 19 мая 2022
- 19:19 «Штутгарт» выкупил у «Арсенала» защитника Мавропаноса
- 14 мая 2022
- 14:14 Нападающий «Штутгарта» Калайджич интересен «Баварии»
- 8 мая 2022
- 20:28 Бундеслига. «Бавария» не смогла победить дома «Штутгарт» – 2:2 1
- 11 апреля 2022
- 22:14 «Барселона» интересуется защитником «Штутгарта» Сосой 1
- 8 апреля 2022
- 23:26 Бундеслига. «Боруссия» Д благодаря дублю Брандта победила «Штутгарт» и сократила отрыв от «Баварии» до шести очков
- 22:10 Брандт – автор самого раннего гола с замены в истории Бундеслиги
- 5 марта 2022
- 22:43 Бундеслига. «Штутгарт» из зоны вылета уступал 0:2 «Боруссии» М, но победил
- 26 февраля 2022
- 00:29 Бундеслига. «Хоффенхайм» вырвал победу над «Штутгартом» и поднялся в зону ЛЧ
- 12 февраля 2022
- 22:30 Бундеслига. «Байер» без Лунева и Азмуна победил «Штутгарт»