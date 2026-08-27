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«Бавария» – «Штутгарт»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027

27 августа 2026 9:16
Бавария - Штутгарт
28 авг. 2026, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Баварии» с форой (-2)
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Матч 1 тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и «Штутгартом» пройдет 28 августа 2026 года на «Альянц Арене» в Мюнхене. Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме: они выиграли пять последних матчей и забивают в тридцати последних встречах подряд. Гости, в свою очередь, не проигрывают в шести из восьми последних матчей и демонстрируют высокую результативность – в среднем 3,40 гола за последние пять игр. Однако в очных встречах преимущество тотально на стороне «Баварии» – шесть побед подряд и забитые голы в тридцати последних матчах против этого соперника. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – безусловный фаворит, опирающийся на мощь «Альянц Арены», или гости, которые способны создать проблемы даже такому гранду?

Кто победит в матче

«Бавария» является абсолютным фаворитом благодаря своему классу, домашней поддержке и феноменальной очной статистике. Команда выиграла шесть последних матчей у «Штутгарта» и забивает в тридцати последних встречах с этим соперником, что говорит о тотальной уверенности у чужих ворот. В атаке мюнхенцы стабильны: они забивают в тридцати последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,60 гола. Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. Это даeт «Штутгарту» шанс на гол, но класс и доминирование в очных встречах делают «Баварию» явным претендентом на победу. В стартовом туре Кубка Германии «Бавария» обыграла «Ганзу» (4:0), а в Суперкубке Германии уступила «Боруссии Дортмунд» (1:2), что может стать дополнительной мотивацией для хозяев.

«Штутгарт» подходит к матчу с хорошей атакующей формой и намерением прервать неудачную серию в матчах с «Баварией». Команда забивает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 3,40 гола – солидный показатель, который делает гостей опасными даже на «Альянц Арене». Однако оборона «Штутгарта» действует надeжнее, чем у хозяев: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр. В Кубке Германии они уверенно прошли «Ганзу» (4:0), а в товарищеских матчах побеждали «Эвертон» (3:1) и «Фулхэм» (1:0). Однако в очных встречах с «Баварией» статистика удручающая – всего 20 побед в 122 матчах, а в последних шести встречах они неизменно уступали. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на поле столь уверенного соперника, несмотря на их атакующий потенциал.

Итоговый вывод: «Бавария» является безоговорочным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, мощной атаке и домашней поддержке. «Штутгарт» способен забить, учитывая проблемы хозяев в обороне, но его история встреч с «Баварией» и класс соперника не позволяют рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа «Баварии» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 122 очных матчах «Бавария» одержала 80 побед, «Штутгарт» – 20, ещe 22 встречи завершились вничью. При этом мюнхенцы выиграли шесть последних матчей против «Штутгарта» и забивают в тридцати последних встречах с этим соперником. Текущая форма «Штутгарта» – стабильные голы, но его неудачная выездная история против «Баварии» и тотальное преимущество хозяев в очных встречах делают победу гостей маловероятной. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу «Баварии», которая должна уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 33 (80%)
Ничьих - 4 (10%)
Побед - 4 (10%)
116
Забитых мячей
42
2.83
В среднем за матч
1.02
6:3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
3 : 6
22.12.2010
Бавария
Самая крупная ничья
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бавария
2 : 2
10.09.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
5 : 1
28.08.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, Финал
Бавария
3 : 0
23.05.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
4 : 2
19.04.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0 : 5
06.12.2025
Бавария
Суперкубок Германии, Финал
Штутгарт
1 : 2
16.08.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
1 : 3
28.02.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
4 : 0
19.10.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
3 : 1
04.05.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
3 : 0
17.12.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
1 : 2
04.03.2023
Бавария
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бавария
2 : 2
10.09.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
2 : 2
08.05.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
0 : 5
14.12.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
4 : 0
20.03.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 3
28.11.2020
Бавария
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4 : 1
27.01.2019
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0 : 3
01.09.2018
Бавария
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
1 : 4
12.05.2018
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
0 : 1
16.12.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
1 : 3
09.04.2016
Бавария
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
4 : 0
07.11.2015
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
0 : 2
07.02.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
2 : 0
13.09.2014
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
1 : 0
10.05.2014
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
1 : 2
29.01.2014
Бавария
Германия. Кубок, Финал
Бавария
3 : 2
01.06.2013
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
0 : 2
27.01.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бавария
6 : 1
02.09.2012
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
2 : 0
28.04.2012
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/4 финала
Штутгарт
0 : 2
08.02.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
1 : 2
11.12.2011
Бавария
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
2 : 1
14.05.2011
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
3 : 6
22.12.2010
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3 : 5
19.12.2010
Бавария
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1 : 2
27.03.2010
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
0 : 0
31.10.2009
Бавария
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
2 : 1
23.05.2009
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
1 : 5
27.01.2009
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
2 : 2
13.12.2008
Бавария
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
4 : 1
27.04.2008
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
3 : 1
10.11.2007
Бавария
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
26
Дениз Ундав
(К) ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
Штутгарт
33
Мариус Функ
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Нойер
11
Браун
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
17
Олисе
9
Кейн
3-3-1-3
1
Бредлов
3
Хендрикс
24
Хабот
29
Ельч
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
21
Премель
17
Пейчинович
26
Ундав
8
Томаш
3
Мин-Джэ
4
Та
4
Та
3
Мин-Джэ
45
Павлович
34
Бишоф
34
Бишоф
45
Павлович
9
Кейн
7
Карл
7
Карл
9
Кейн
19
Дэвис
44
Станишич
44
Станишич
19
Дэвис
11
Браун
34
Сайбари
34
Сайбари
11
Браун
8
Томаш
18
Левелинг
18
Левелинг
8
Томаш
17
Пейчинович
9
Демирович
9
Демирович
17
Пейчинович
26
Ундав
20
Стержиу
20
Стержиу
26
Ундав
24
Хабот
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
24
Хабот
6
Штиллер
14
Андрес
14
Андрес
6
Штиллер
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
21
Хироки Ито
ЦЗ
40
Йонас Урбиг
ВР
Главный тренер
Венсан Компани
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
33
Мариус Функ
ВР
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
21
Хироки Ито
ЦЗ
40
Йонас Урбиг
ВР
Остались в запасе
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
33
Мариус Функ
ВР
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
Точно не сыграют
Tarek Buchmann
ЦЗ
Серж Гнабри
ПВ
Джамал Мусиала
АП
Штутгарт
Точно не сыграют
Крис Фюрих
ПВ
Николас Нартей
ЦП
Лео Сауэр
ЛВ
Деннис Сеймен
ВР
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Жереми Аревало
ЦФ
Джастин Диль
ЦФ
Лука Жакес
ЦЗ
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Баварии» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, мощная атака хозяев и неудачная история «Штутгарта» против «Баварии» не оставляют сомнений в исходе. Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление мюнхенского гранда на «Альянц Арене». Рекомендуемая ставка – победа «Баварии» с форой (-2) с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Штутгартом» состоится 28 августа 2026 года в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Бавария» – «Штутгарт»: смотреть онлайн.

1.80
Победа «Баварии» с форой (-2)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Штутгарт Бавария
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