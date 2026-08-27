Матч 1 тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и «Штутгартом» пройдет 28 августа 2026 года на «Альянц Арене» в Мюнхене. Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме: они выиграли пять последних матчей и забивают в тридцати последних встречах подряд. Гости, в свою очередь, не проигрывают в шести из восьми последних матчей и демонстрируют высокую результативность – в среднем 3,40 гола за последние пять игр. Однако в очных встречах преимущество тотально на стороне «Баварии» – шесть побед подряд и забитые голы в тридцати последних матчах против этого соперника. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – безусловный фаворит, опирающийся на мощь «Альянц Арены», или гости, которые способны создать проблемы даже такому гранду?

Кто победит в матче

«Бавария» является абсолютным фаворитом благодаря своему классу, домашней поддержке и феноменальной очной статистике. Команда выиграла шесть последних матчей у «Штутгарта» и забивает в тридцати последних встречах с этим соперником, что говорит о тотальной уверенности у чужих ворот. В атаке мюнхенцы стабильны: они забивают в тридцати последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,60 гола. Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. Это даeт «Штутгарту» шанс на гол, но класс и доминирование в очных встречах делают «Баварию» явным претендентом на победу. В стартовом туре Кубка Германии «Бавария» обыграла «Ганзу» (4:0), а в Суперкубке Германии уступила «Боруссии Дортмунд» (1:2), что может стать дополнительной мотивацией для хозяев.

«Штутгарт» подходит к матчу с хорошей атакующей формой и намерением прервать неудачную серию в матчах с «Баварией». Команда забивает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 3,40 гола – солидный показатель, который делает гостей опасными даже на «Альянц Арене». Однако оборона «Штутгарта» действует надeжнее, чем у хозяев: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр. В Кубке Германии они уверенно прошли «Ганзу» (4:0), а в товарищеских матчах побеждали «Эвертон» (3:1) и «Фулхэм» (1:0). Однако в очных встречах с «Баварией» статистика удручающая – всего 20 побед в 122 матчах, а в последних шести встречах они неизменно уступали. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на поле столь уверенного соперника, несмотря на их атакующий потенциал.

Итоговый вывод: «Бавария» является безоговорочным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, мощной атаке и домашней поддержке. «Штутгарт» способен забить, учитывая проблемы хозяев в обороне, но его история встреч с «Баварией» и класс соперника не позволяют рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа «Баварии» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 122 очных матчах «Бавария» одержала 80 побед, «Штутгарт» – 20, ещe 22 встречи завершились вничью. При этом мюнхенцы выиграли шесть последних матчей против «Штутгарта» и забивают в тридцати последних встречах с этим соперником. Текущая форма «Штутгарта» – стабильные голы, но его неудачная выездная история против «Баварии» и тотальное преимущество хозяев в очных встречах делают победу гостей маловероятной. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу «Баварии», которая должна уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Баварии» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, мощная атака хозяев и неудачная история «Штутгарта» против «Баварии» не оставляют сомнений в исходе. Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление мюнхенского гранда на «Альянц Арене». Рекомендуемая ставка – победа «Баварии» с форой (-2) с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Штутгартом» состоится 28 августа 2026 года в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.