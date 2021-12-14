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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 14 декабря 2021
Штутгарт
14.12.2021, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 5
Завершен
Бавария
40'
С. Гнабри
53'
С. Гнабри
69'
Р. Левандовски
72'
Р. Левандовски
74'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
78'
Замена
О. Ричардс
️️️️
А. Дэвис
78'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Т. Мюллер
Замена
В. Фагир
️️️️
О. Мангала
75'
75'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
М. Рока
75'
Замена
М. Тилльман
️️️️
С. Гнабри
74'
ГОЛ! 0:5!
С. Гнабри
72'
ГОЛ! 0:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
69'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
Желтая карточка
А. Каразор
64'
Замена
Силас
️️️️
Т. Кулибали
63'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Ф. Ферстер
63'
55'
Желтая карточка
А. Дэвис
53'
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Р. Левандовски
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Сане
27'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Штутгарт
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
40
Матео Климович
АП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Лерой Сане
ПВ
3-4-2-1
21
Мюллер
21
Ито
2
Кемпф
16
Каразор
3
Антон
23
Мангала
3
Эндо
15
Мавропанос
10
Кулибали
10
Ферстер
22
Мармуш
4-1-3-2
1
Нойер
28
Павар
21
Эрнандес
25
Зюле
19
Дэвис
21
Рока
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
10
Кулибали
26
Силас
26
Силас
10
Кулибали
10
Ферстер
10
Фюрих
10
Фюрих
10
Ферстер
23
Мангала
19
Фагир
19
Фагир
23
Мангала
19
Дэвис
3
Ричардс
3
Ричардс
19
Дэвис
21
Рока
23
Ньянзу
23
Ньянзу
21
Рока
13
Мюллер
27
Кюизанс
27
Кюизанс
13
Мюллер
7
Гнабри
10
Тилльман
10
Тилльман
7
Гнабри
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
40
Матео Климович
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
40
Матео Климович
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Штутгарт - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
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