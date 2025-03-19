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Тоттенхэм
Омар Мармуш
€ 50 млн
Омар Мармуш
Тоттенхэм
7 февраля 1999 (27)
#22 | Нападающий
177 см
Египет
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Фото
«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
21 августа
2
Хусанов вошел в топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ
2025.03.19 00:24
1
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0), Мармуш сделал хет-трик, Хусанов провел весь матч
2025.02.15 19:53
Фото
Символическая сборная Transfermarkt из самых дорогих игроков, сменивших клуб этой зимой
2025.02.06 16:23
2
«Манчестер Сити» показал второй результат в истории по тратам в зимнее трансферное окно
2025.02.04 10:25
Фото
«Манчестер Сити» объявил о подписании игрока за 75 миллионов
2025.01.23 12:12
7
Раскрыта зарплата Мармуша в «Манчестер Сити»
2025.01.19 23:23
Стало известно, сколько «Сити» заплатит за Мармуша
2025.01.17 07:45
«Манчестер Сити» договорился о подписании игрока стоимостью 60 миллионов
2025.01.16 19:17
1
«Манчестер Сити» близок к покупке форварда «Айнтрахта» за 80 миллионов евро
2025.01.10 08:30
«Айнтрахт» назвал «Манчестер Сити» цену на Мармуша
2025.01.09 15:30
«Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в гонке за лучшим бомбардиром Бундеслиги
2025.01.04 14:51
«Сити» заинтересовался игроками «Айнтрахта» и «Аталанты»
2025.01.03 10:44
«Манчестер Юнайтед» выбирает между четырьмя нападающими
2024.11.25 21:56
4
Названы нападающие, которых может взять «Барселона», в случае неудачи с трансфером Холанда
2024.11.13 08:41
1
«Айнтрахт» назвал цену на лучшего бомбардира Бундеслиги
2024.10.25 22:42
«Ливерпуль» рассматривает трех игроков на замену Салаху
2024.10.10 09:27
1
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за форварда «Айнтрахта» Мармуша
2024.03.16 14:28
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