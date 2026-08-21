«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов

«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах по приобретению вингера «Манчестер Сити» Савиньо.
«Шпоры» близки к трансферу бразильца примерно за 85 миллионов фунтов.
Также «Тоттенхэм» обсуждает с «Сити» переход нападающего Омара Мармуша.
- 22-летний Савиньо в прошлом сезоне провел 36 матчей за «горожан», забил 5 голов, сделал 10 ассистов.
- 27-летний египтянин Мармуш в сезоне-2025/26 сыграл за «Манчестер Сити» в 36 встречах, отметился 8 голами и 3 ассистами. В новом сезоне он провел за клуб 1 встречу.
Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X