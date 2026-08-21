«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов

«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах по приобретению вингера «Манчестер Сити» Савиньо.

«Шпоры» близки к трансферу бразильца примерно за 85 миллионов фунтов.

Также «Тоттенхэм» обсуждает с «Сити» переход нападающего Омара Мармуша.