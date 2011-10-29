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АПЛ 2026/2027
Команды
Тоттенхэм
€ 784 млн
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Сайт:
http://www.tottenhamhotspur.com/
Тренер:
Роберто Де Дзерби
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Статистика
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Расписание
Таблица
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:20
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
АПЛ. «Челси» дома проиграл «Тоттенхэму» (0:2)
24 октября
«Челси» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Реднапп назвал лучшего российского футболиста за последние 20 лет – это не Аршавин
24 октября
3
Премьер-лига Англии: шансы «Челси» и «Тоттенхэма» на победу в матче 8-го тура
23 октября
АПЛ. «Тоттенхэм» одержал первую победу в сезоне и покинул зону вылета
19 октября
«Тоттенхэм» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Ковентри» на победу в матче 7-го тура
18 октября
Головин перечислил европейские клубы, пытавшиеся забрать его из «Монако»
28 сентября
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Англии 2026/2027
18 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Тоттенхэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Тоттенхэм» – «Эвертон»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
Мудрик получил травму и может пропустить до двух месяцев
9 сентября
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
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«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
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1 сентября
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
1 сентября
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Трансляция
«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
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