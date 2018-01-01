Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
0
1
14
5
9
24
9
7
0
2
20
10
10
21
9
6
1
2
24
7
17
19
9
5
1
3
19
15
4
16
10
4
4
2
12
10
2
16
9
4
3
2
11
9
2
15
9
3
5
1
16
9
7
14
9
3
3
3
14
13
1
12
9
3
3
3
11
11
0
12
9
3
3
3
10
10
0
12
9
3
3
3
10
13
-3
12
9
2
5
2
11
10
1
11
9
2
5
2
9
8
1
11
9
3
2
4
14
18
-4
11
9
2
3
4
9
11
-2
9
9
1
4
4
10
15
-5
7
9
2
1
6
9
21
-12
7
10
2
1
7
6
18
-12
7
9
1
3
5
6
12
-6
6
9
1
2
6
7
17
-10
5
Команда
3
5
6
7
10
11
12
13
14
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
9
2
7
12
5
4
0
1
11
7
4
12
4
3
1
0
13
1
12
10
5
3
1
1
10
3
7
10
5
3
1
1
13
8
5
10
5
3
1
1
8
5
3
10
5
2
2
1
7
4
3
8
5
1
4
0
7
5
2
7
5
2
1
2
7
6
1
7
4
2
1
1
5
5
0
7
4
1
3
0
6
3
3
6
5
1
2
2
6
7
-1
5
5
1
2
2
6
7
-1
5
5
1
2
2
4
6
-2
5
4
1
1
2
6
7
-1
4
4
1
1
2
6
7
-1
4
4
1
1
2
1
4
-3
4
5
1
1
3
3
8
-5
4
4
1
0
3
6
10
-4
3
4
0
1
3
0
3
-3
1
Команда
4
5
7
8
10
11
13
14
15
16
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
5
3
2
12
4
3
1
0
7
3
4
10
4
3
0
1
9
3
6
9
5
3
0
2
11
6
5
9
4
2
1
1
5
4
1
7
4
2
1
1
4
6
-2
7
4
2
0
2
6
7
-1
6
5
1
3
1
4
5
-1
6
4
1
2
1
3
4
-1
5
5
1
2
2
3
4
-1
5
5
1
2
2
3
5
-2
5
5
1
2
2
6
9
-3
5
4
0
4
0
6
6
0
4
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
1
1
2
7
9
-2
4
5
1
1
3
9
13
-4
4
5
1
1
3
3
11
-8
4
5
0
3
2
4
8
-4
3
5
1
0
4
3
10
-7
3
5
0
1
4
6
13
-7
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире