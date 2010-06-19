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Команды
Тоттенхэм
Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби
Тоттенхэм
Италия
6 июня 1979 (47)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
Талалаев ответил на критику Бердыева
19 июня
10
Де Дзерби хочет воссоединиться в «Тоттенхэме» с экс-футболистом «Шахтера»
26 мая
Бердыев хлестко ответил Талалаеву
25 мая
17
Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»
12 мая
2
«Тоттенхэм» назначил нового тренера
31 марта
«Тоттенхэм» договорился с новым тренером
31 марта
1
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
30 марта
1
Названы два основных претендента на место постоянного тренера «Тоттенхэма»
24 марта
«Тоттенхэм» выбирает нового тренера среди трех кандидатов
24 марта
У «Тоттенхэма» есть 5 кандидатов на пост главного тренера
9 марта
4
«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами
5 марта
3
В шорт-лист «Тоттенхэма» вошли 5 кандидатов в главные тренеры
13 февраля
«Тоттенхэм» рассматривает трех тренеров на замену Франку
11 февраля
1
«Марсель» уволил тренера, которого «Манчестер Сити» рассматривал как преемника Гвардиолы
11 февраля
Определены 2 основных кандидата на место главного тренера «Манчестер Юнайтед»
6 января
«Челси» вычеркнул трех тренеров из списка кандидатов на замену Мареске
2 января
2
«Челси» рассмотрит вариант с назначением 36-летнего тренера
2 января
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на случай ухода Гвардиолы
2025.11.12 14:38
Тренер «Марселя» возмутился назначению пенальти в пользу «Реала»
2025.09.17 13:37
«Интер» выбирает между двумя тренерами
2025.06.03 18:41
7
«Тоттенхэм» рассматривает экс-тренера «Шахтера»
2025.05.09 23:21
Три кандидата на пост тренера «Милана» с лета
2025.04.01 20:57
2
Список кандидатов «Аталанты» на замену Гасперини
2025.03.01 12:47
3
Три кандидата «Милана» на замену Консейсау
2025.03.01 10:51
Де Дзерби – футболистам «Марселя»: «У вас нет яиц!»
2024.11.11 14:38
1
«Марсель» заявил, что договорился с Де Дзерби
2024.06.25 08:16
1
«Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага – есть три кандидата ему на замену
2024.05.22 19:50
2
Де Дзерби стал кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса»
2024.05.20 13:01
1
«Брайтон» объявил об уходе Де Дзерби – тренером интересуется «Бавария»
2024.05.18 17:45
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