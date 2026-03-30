Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» предложил Роберто Де Дзерби назначить его на пост главного тренера и подписать контракт на 5 лет.
Клуб дал итальянскому специалисту гарантии относительно возможности создания сильной и конкурентоспособной команды в ближайшие сезоны. Лондонцы убедили Де Дзерби рассмотреть предложение. Решение может быть принято в ближйшие часы.
- Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Марселя» не хотел соглашаться на работу в «Тоттенхэме» до конца сезона.
- Команда занимает 17-е место в АПЛ с 30 очками после 31 матча, находясь в одном очке от зоны вылета.
- 29 марта лондонцы уволили с поста главного тренера Игора Тудора.
Источник: gianlucadimarzio.com