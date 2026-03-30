Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»

30 марта, 12:57
1

«Тоттенхэм» предложил Роберто Де Дзерби назначить его на пост главного тренера и подписать контракт на 5 лет.

Клуб дал итальянскому специалисту гарантии относительно возможности создания сильной и конкурентоспособной команды в ближайшие сезоны. Лондонцы убедили Де Дзерби рассмотреть предложение. Решение может быть принято в ближйшие часы.

  • Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Марселя» не хотел соглашаться на работу в «Тоттенхэме» до конца сезона.
  • Команда занимает 17-е место в АПЛ с 30 очками после 31 матча, находясь в одном очке от зоны вылета.
  • 29 марта лондонцы уволили с поста главного тренера Игора Тудора.

Еще по теме:
Источник: gianlucadimarzio.com
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Де Дзерби Роберто
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mikhairadchuk
1774867679
Ответить
Главные новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 