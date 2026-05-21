Холанд отреагировал на чемпионство «Арсенала»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал пост в соцсетях по случаю завершения чемпионской гонки в АПЛ-2025/26.

В 37-м туре «Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

Благодаря этому результату «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии.

Для них это первый титул с 2004 года.

«Не тот финал, на который мы надеялись, но мы правильно используем это чувство в следующем сезоне.

Спасибо всем болельщикам «Манчестер Сити», которые были с нами в этом сезоне.

Поздравляю «Арсенал» с титулом», – написал Холанд.