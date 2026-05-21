Аршавин назвал фактор, который повлиял на «Краснодар» в борьбе за титул в РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что верил в чемпионство питерцев еще до поражения «Краснодара» от «Динамо» (1:2) в 29‑м туре РПЛ.

За несколько дней до той игры «быки» и бело-голубые играли между собой в Кубке.

– До игры «Динамо» и «Краснодара» верили в чемпионство «Зенита»?

– Я верил, почему и нет? Двойная игра с финалом Кубка повлияла [на «Краснодар»]. Это жизнь. Футбол почему спорт номер один? Потому что туда самый простой вход в спорт. Я рад, Сергей Николаевич [Галицкий] расстроен чуть‑чуть. Ничего страшного. Все должно быть в Питере или из Питера.

– Еще [у «Краснодара»] матч в «Лужниках» будет.

– Там «Спартак» [выиграет], конечно.