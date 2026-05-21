«Динамо» отвергло требование Шварца

Сегодня, 01:26
7

Появилась новая информация об условиях контракта между «Динамо» и Сандро Шварцем.

Немецкий тренер заключит трехлетнее соглашение с зарплатой около 1,8 миллиона евро в год.

Также Шварц получит бонусы в случае победы бело-голубых в РПЛ или FONBET Кубке России.

При этом «Динамо» отвергло требование о выплате всей суммы до конца контракта, если 47-летний специалист будет уволен.

  • Шварц тренировал динамовцев с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
  • Столичная команда финишировала седьмой в сезоне РПЛ-2025/26.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
IVANRUS777
1779319756
Ох уж эти кликбейтные заголовки)
odessakmv
1779333152
запретить ввоз импортных...
Skull_Boy
1779333823
Подаст в суд и выиграет, да еще сверху накинете
СильныйМозг
1779344093
Отвергло: "Отстань противный"!
evgevg13
1779345314
Безработному Динамо должно условия диктовать, а не наоборот. Да и вообще- нужен ли он?
Argon
1779351937
С таким парашютом можно булки то сильно и не напрягать.
Lenin26
1779369905
Очень да же неплохой вариант,при нём Динамо играло довольно прилично и это хорошо,будет гораздо интересней в следующем сезоне,единственно смущает нынешний состав Динамо,всё таки в первый его приход состав был значительно сильнее,посмотрим как теперь он справится)
