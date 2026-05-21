«Динамо» отвергло требование Шварца

Появилась новая информация об условиях контракта между «Динамо» и Сандро Шварцем.

Немецкий тренер заключит трехлетнее соглашение с зарплатой около 1,8 миллиона евро в год.

Также Шварц получит бонусы в случае победы бело-голубых в РПЛ или FONBET Кубке России.

При этом «Динамо» отвергло требование о выплате всей суммы до конца контракта, если 47-летний специалист будет уволен.