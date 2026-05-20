Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о взаимоотношениях с Валерием Карпиным.

– Некоторые считали, что вы не будете ставить в состав Осипенко и Глебова – игроков, которые оказались в «Динамо» по протекции Валерия Карпина.

– Не знаю, откуда это пошло. Всегда руководствуюсь исключительно спортивным принципом. Кто лучше готов, тот и играет. Я это сразу и Максу, и Дане сказал. А все эти подтексты… У меня с Валерием Карпиным сохранились нормальные отношения. Почему я не должен вдруг не ставить в состав Глебова? Он не играл только потому, что пропустил почти всю предсезонку из-за травмы. Как только набрал кондиции, сразу вернулся в основу. А Макс чуть ли не все матчи провел без замен. Не понимаю всех этих намеков. Этого пригласил тот тренер, того – другой. При чем здесь Карпин или Иванов, Петров, Сидоров? Все решается на тренировках и на поле. Вот и все.