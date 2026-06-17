Гусев высказался о бестрофейной серии «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев порассуждал об отсутствии трофеев у бело-голубых на протяжении нескольких десятилетий.

Последнее чемпионство динамовцев датировано 1976 годом.

Кубок России они выигрывали в июне 1995-го.

– В тройку призеров вам попасть было тяжеловато. В отсутствие еврокубков есть ли разница между четвертым и одиннадцатым местом? Что глобально могла дать строчка в таблице повыше?

– Ничего не дает абсолютно. Что четвертое, что седьмое – одно и то же. У команд, имеющих богатую историю и статус, задачи могут быть только одни – победы в турнирах.

Способно ли нынешнее «Динамо» претендовать на чемпионство? Да, эти футболисты способны бороться за высокие места.

– Кто‑то из игроков сказал, что с вами команда точно боролась бы за чемпионство в следующем сезоне. Не громкое ли заявление?

– Думаю, не громкое, потому что перед командой такая задача стояла бы, и мы бы готовились к этому.

– «Динамо» 50 лет не становилось чемпионом, более 30 лет не побеждает в Кубке России. Что происходит, неужели и правда существует проклятие?

– У меня есть мнение на этот счет, но я бы не хотел озвучивать его сейчас. Здесь много факторов. Конечно, для такого клуба как «Динамо» 50 лет без чемпионского титула – многовато.