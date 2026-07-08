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Дзюба оценил работу Карседо в «Спартаке»

Сегодня, 09:13
2

Бывший форвард «Спартака» Артем Дзюба высказался о работе главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

  • «Спартак» под руководством испанского специалиста занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Клуб также выиграл FONBET Кубок России, победив в финале «Краснодар».
  • Дзюба ранее заявил, что может вернуться в «Спартак».

– Почему не можете назвать (Хуана Карлоса) Карседо лучшим тренером сезона? Он выиграл трофей.

– Он выиграл Кубок России. «Спартак» очень круто играл с сильными командами с позиции силы. Со слабыми командами играл неважно. Если они этот баланс найдут, то могут на многое замахнуться. Карседо не так долго работал, как назвать лучшим тренера, который только приехал.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Карседо Хуан Карлос
Комментарии (2)
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Литейный 4 (returned)
1783500875
Шестое многолетнее место свинарня никому не отдаст. Оно за ними закреплено пожизненно. Физрук это докажет в новом сезоне. Гыгыгы
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