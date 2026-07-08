Дзюба оценил работу Карседо в «Спартаке»

Бывший форвард «Спартака» Артем Дзюба высказался о работе главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

«Спартак» под руководством испанского специалиста занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Клуб также выиграл FONBET Кубок России, победив в финале «Краснодар».

Дзюба ранее заявил, что может вернуться в «Спартак».

– Почему не можете назвать (Хуана Карлоса) Карседо лучшим тренером сезона? Он выиграл трофей.

– Он выиграл Кубок России. «Спартак» очень круто играл с сильными командами с позиции силы. Со слабыми командами играл неважно. Если они этот баланс найдут, то могут на многое замахнуться. Карседо не так долго работал, как назвать лучшим тренера, который только приехал.