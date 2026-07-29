«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги

Вингер Иван Бобер перешел из «Крыльев Советов» в «Нижний Новгород».

20-летний игрок подписал с нижегородским клубом на 3 года.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1 миллион евро.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Нефтехимик», где провел 21 матч, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.

В этом году Бобер провел 4 матча за молодежную сборную России, забил 1 гол.

Ранее «Крылья Советов» также покинули 22-летний защитник Егор Трунтаев и 20-летний защитник Артем Радаев, перебравшийся в «Динамо Самарканд».

«Нижний Новгород» также расстался с несколькими игроками. 23-летний вратарь Вадим Лукьянов перебрался в узбекистанский клуб «Каттакурган». 20-летний полузащитник Арсений Ефремов перешел в тульский «Арсенал» с правом обратного выкупа. 19-летний хавбек Егор Гуренко отправился на правах аренды в «Динамо Владивосток», а 26-летний вингер Владислав Карапузов арендован «Уралом».

29-летний форвард Зе Турбо после ухода из «Нижнего Новгорода» стал игроком румынского «Оцелула».