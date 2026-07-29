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  • «Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги

«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги

Сегодня, 14:06
1

Вингер Иван Бобер перешел из «Крыльев Советов» в «Нижний Новгород».

20-летний игрок подписал с нижегородским клубом на 3 года.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1 миллион евро.

  • В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Нефтехимик», где провел 21 матч, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
  • В этом году Бобер провел 4 матча за молодежную сборную России, забил 1 гол.

Ранее «Крылья Советов» также покинули 22-летний защитник Егор Трунтаев и 20-летний защитник Артем Радаев, перебравшийся в «Динамо Самарканд».

«Нижний Новгород» также расстался с несколькими игроками. 23-летний вратарь Вадим Лукьянов перебрался в узбекистанский клуб «Каттакурган». 20-летний полузащитник Арсений Ефремов перешел в тульский «Арсенал» с правом обратного выкупа. 19-летний хавбек Егор Гуренко отправился на правах аренды в «Динамо Владивосток», а 26-летний вингер Владислав Карапузов арендован «Уралом».

29-летний форвард Зе Турбо после ухода из «Нижнего Новгорода» стал игроком румынского «Оцелула».

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Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Крылья Советов-2 Шахтер Донецк РФ Урал Динамо Вл Нижний Новгород Крылья Советов Оцелул Арсенал Динамо Сам Зе Турбо Карапузов Владислав Лукьянов Вадим Трунтаев Егор Радаев Артем Бобер Иван Ефремов Арсений Гуренко Егор
Комментарии (1)
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Garrincha58
1785326097
Нижегородцы явно хотят срочно вернуться в РПЛ
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