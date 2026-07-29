Агент Барриоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса прокомментировал информацию по возможному уходу игрока в другой клуб.
«Все это только слухи. У Вильмара есть действующий контракт с «Зенитом». Да, есть заинтересованные клубы, и «Зениту» нужно будет решать, отпустить его или же он останется в клубе. Каждое трансферное окно к нему есть интерес, но Вильмар игрок «Зенита», – сказал Поссо.
- 32-летний Барриос в этом сезоне провел за питерцев 2 матча.
- Он выступает за команду с февраля 2019 года.
- Срок контракта колумбийца с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 6 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»