Агент Барриоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса прокомментировал информацию по возможному уходу игрока в другой клуб.

«Все это только слухи. У Вильмара есть действующий контракт с «Зенитом». Да, есть заинтересованные клубы, и «Зениту» нужно будет решать, отпустить его или же он останется в клубе. Каждое трансферное окно к нему есть интерес, но Вильмар игрок «Зенита», – сказал Поссо.