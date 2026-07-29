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Аршавин прокомментировал назначение Зидана в сборную Франции

Сегодня, 10:16
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил перестановку на посту главного тренера национальной команды Франции.

Вместо Дидье Дешама это место занял Зинедин Зидан.

«Вся перестановка продумана заранее. Мы еще до начала чемпионата мира‑2026 слышали, что Дешам уйдет, а Зидан будет на его месте. Всe делалось шаг за шагом

У Франции фантастическая команда. Думаю, что у них всe будет в порядке. Трудно сказать, в какой футбол будет играть команда при Зидане. Наверное, сам Зидан этого пока не знает. Как будто бы у французов просто не было другого варианта», – сказал Аршавин.

  • Контракт 54-летнего Зидана со сборной Франции рассчитан на 4 года.
  • Он не работал тренером 5 лет после ухода с поста главного тренера «Реала» в июне 2021 года.
  • С Дешамом сборная Франции выиграла ЧМ-2018, стала 2-й на ЧМ-2022 и 4-й на ЧМ-2026. Также команда выиграла Лигу наций-2020/21, стала 2-й на Евро-2016 и 3-й в Лиге наций-2024/25.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Франция Аршавин Андрей Дешам Дидье Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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suprystin
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