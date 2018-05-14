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Дидье Дешам
Дидье Дешам
Франция
15 октября 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Спаллетти
29 октября
В «Реале» определились с преемником Моуринью
19 октября
2
Аршавин прокомментировал назначение Зидана в сборную Франции
29 июля
1
Мостовой – о новом тренере сборной Франции: «Один футбольный человек сменит другого»
16 июля
1
Фабрицио Романо дал инсайд по смене главного тренера в сборной Франции
15 июля
3
Дешам побил рекорд ЧМ 48-летней давности
15 июля
6
Дешам высказался о работе судей в матче с Испанией
15 июля
8
Дешам прокомментировал поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ
15 июля
1
Дешам назвал фаворита в матче Франция – Испания
14 июля
1
Ловчев назвал лучшего тренера ЧМ-2026
12 июля
1
Дешам оценил выход Франции в полуфинал ЧМ-2026
10 июля
1
ФИФА не стала отменять желтую карточку Олисе
8 июля
7
Дешам стал рекордсменом чемпионата мира
5 июля
Тренер сборной Франции раскрыл, правда ли, что Мбаппе – диктатор
5 июля
Дешам рассказал об оскорблениях со стороны Парагвая
5 июля
2
Дешам довел игрока сборной Франции до бессонницы
2 июля
Дешам попросил журналистов раскритиковать игроков сборной Франции после 3:0 с Швецией
1 июля
3
Дешам высказался о победе над Швецией
1 июля
Бубнов назвал сильнейшего тренера ЧМ-2026
25 июня
Мбаппе поддержал Дешама, уехавшего с ЧМ-2026
25 июня
Тренер Франции Дешам уехал с ЧМ-2026
23 июня
1
Дешам высказался о разгроме Ирака
23 июня
1
Только один тренер провел на ЧМ больше матчей с одной сборной, чем Дешам
16 июня
Дерзкое заявление Дешама перед ЧМ-2026
6 июня
2
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
14 мая
18
У «Реала» осталось два кандидата на пост главного тренера
9 мая
1
Определены основные кандидаты на пост главного тренера «Реала»
29 апреля
2
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории
24 апреля
4
«Реалу» предложили шесть тренеров
22 апреля
4
Дешам заявил об «огромном ударе» по сборной Франции
16 апреля
3
1
2
3
4
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ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
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