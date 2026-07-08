ФИФА не стала отменять желтую карточку Олисе

ФИФА не отменила желтую карточку вингера сборной Франции Майкла Олисе. Об этом сообщил главный тренер французов Дидье Дешам.

«Ситуация с желтой карточкой не изменилась: сегодня утром мы получили уведомление от ФИФА.

Что касается самого матча, то Марокко – это не Парагвай. Мы играли с марокканцами четыре года назад, к тому же они дошли до финала Кубка африканских наций.

У них отличные игроки, это команда, которая любит контролировать мяч и атаковать. Они обладают отличными качествами», – сказал Дешам.

Олисе получил желтую карточку на 97-й минуте матча Франция – Парагвай (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Судья Ильгиз Танташев показал Олисе желтую карточку за стычку игрока «трехцветных» с полузащитником соперника Матиасом Галарсой.

На видеоповторах видно, что француз не касался соперника.

Игрок приложил палец к губам перед Галарсой, после чего парагваец упал на газон.

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