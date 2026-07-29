ЦСКА договорился о покупке Жуана

ЦСКА вчера ночью договорился с «Гeзтепе» о трансфере нападающего Жуана.
Сумма сделки составит 15 миллионов евро плюс бонусы.
Процент от этих денег получит «Сан-Паулу», где форвард начинал карьеру. Также «Гeзтепе» получит от ЦСКА 10 процентов от следующей продажи бразильца.
- Сообщалось, что московский клуб рассчитывает подписать Жуана на 4 года с возможностью продления соглашения еще на 1 год и заплатит за трансфер в рассрочку в течение трех лет.
- 24-летний Жуан в прошлом сезоне провел за «Гезтепе» 32 матча, забил 11 голов, сделал 5 ассистов.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»