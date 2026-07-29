ЦСКА договорился о покупке Жуана

ЦСКА вчера ночью договорился с «Гeзтепе» о трансфере нападающего Жуана.

Сумма сделки составит 15 миллионов евро плюс бонусы.

Процент от этих денег получит «Сан-Паулу», где форвард начинал карьеру. Также «Гeзтепе» получит от ЦСКА 10 процентов от следующей продажи бразильца.