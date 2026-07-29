Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов

Вратарь «Штурма» Даниил Худяков отразил 3 удара в створ ворот в гостевом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Хартсом» в Эдинбурге.

Экс-вратарь «Локомотива» сыграл на ноль, а его команда победила со счетом 2:0.

Россиянин не пропустил голов во 2-м подряд матче квалификации ЛЧ, в 3-м в этом сезоне и в 4-м подряд с учетом последней игры сезона-2025/26.

22-летний Худяков выступает за «Штурм» с июля 2024 года.