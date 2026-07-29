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  • Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов

Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов

Сегодня, 09:26
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Вратарь «Штурма» Даниил Худяков отразил 3 удара в створ ворот в гостевом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Хартсом» в Эдинбурге.

Экс-вратарь «Локомотива» сыграл на ноль, а его команда победила со счетом 2:0.

Россиянин не пропустил голов во 2-м подряд матче квалификации ЛЧ, в 3-м в этом сезоне и в 4-м подряд с учетом последней игры сезона-2025/26.

22-летний Худяков выступает за «Штурм» с июля 2024 года.

Лига чемпионов. 2 раунд
Хартс - Штурм - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - С. Зайдль, 64; 0:2 - Э. Согло, 68.
Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Австрия. Бундеслига Штурм Хартс Худяков Даниил
Комментарии (2)
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Просто-333
1785307056
Молодец
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suprystin
1785311864
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