Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов

Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 12:38

Вратарь «Штурма» Даниил Худяков отразил 4 удара в створ ворот в домашнем матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Хартсом» в Граце.

Экс-вратарь «Локомотива» сыграл на ноль, а его команда победила со счетом 4:0.

Ответная игра состоится 28 июля в Эдинбурге.

22-летний Худяков выступает за «Штурм» с июля 2024 года.

Лига чемпионов. 2 раунд
Штурм - Хартс - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Й. Горенц-Станкович, 4; 2:0 - Д. Митчелл, 50; 3:0 - L. Weinhandl , 53; 4:0 - Ю. Хайль, 59.
Календарь турнира

Еще по теме:
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка 19
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Австрия. Бундеслига Хартс Штурм Худяков Даниил
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026
17:05
ФотоВинисиус изменил внешность
16:48
2
Новая информация о возвращении Мелкадзе в «Спартак»
16:30
4
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
15:50
6
Аршавин определил главную звезду российского футбола
15:15
2
Тюкавину дали совет насчет «Зенита»
15:03
2
Нигматуллин не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026
14:35
3
ВидеоТолько 1 игрок сборной Аргентины не отвернулся от награждения Испании на ЧМ-2026
13:35
2
Зобнин после развода оставил себе квартиру и кофейню
13:06
7
«Реал» готов расстаться с защитником
12:27
1
Все новости
Все новости
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
12:38
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
Вчера, 16:56
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
10
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС
3 июня
9
Символическая сборная сезона Лиги чемпионов от WhoScored
2 июня
Сафонов подробно рассказал о чемпионском параде «ПСЖ» в Париже
2 июня
Семин раскрыл рекордную сумму, потраченную на билет на футбол
2 июня
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+