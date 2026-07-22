Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов

Вратарь «Штурма» Даниил Худяков отразил 4 удара в створ ворот в домашнем матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Хартсом» в Граце.

Экс-вратарь «Локомотива» сыграл на ноль, а его команда победила со счетом 4:0.

Ответная игра состоится 28 июля в Эдинбурге.

22-летний Худяков выступает за «Штурм» с июля 2024 года.