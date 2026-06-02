Сафонов подробно рассказал о чемпионском параде «ПСЖ» в Париже

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился воспоминаниями о следующем дне после финала ЛЧ-2025/26.

Парижане победили «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

Сафонов провел финальный матч полностью.

«Следующий день, как вы уже поняли по моим кружкам, получился грандиозным. Более-менее выспавшись, мы собрались в дорогу домой. Даже боюсь представить, каким было бы настроение после поражения в таком матче, но в то утро мы, конечно же, были в прекрасном расположении духа.

Перелет в таком настроении прошел быстро. Тем более из Будапешта лететь совсем недолго. По прилете мы сразу сели в клубный автобус и под сопровождением большого количества наших болельщиков на мотоциклах отправились в центр города.

Первой точкой стала военная база, откуда можно выйти прямо к Марсовому полю. Там была подготовлена площадка для нашего прохода с кубком, и присоединиться к празднованию мог любой желающий.

Тяжело сказать, когда людей было больше в этот раз или же в прошлом году. Все-таки тогда мы ехали на автобусе без крыши по Елисейским полям, поэтому и вид был совершенно другим.

В конце маршрута, недалеко от Эйфелевой башни, нас ждала сцена, где впервые лично поприветствовали каждого, кто был причастен к этой победе.

После этого мы отправились в резиденцию президента Франции, где он лично поздравил команду с победой. Послушали его обращение, как и в прошлом году. Правда, в этот раз я уже успел немного подтянуть французский и смог понять хотя бы часть сказанного.

На этом официальная часть завершилась, и мы привезли кубок на домашнюю арену. Там мы впервые за день увиделись с семьями.

Нас ждал ужин, а затем та часть празднования, которую многие из вас наверняка видели: полный стадион наших болельщиков, кубок Лиги чемпионов и невероятная атмосфера.

В этот день было прожито огромное количество эмоций. Думаю, нам удалось передать радость от этой победы и разделить ее со всеми, кто присоединился к празднованию.

Получился яркий и очень громкий день для события, которое навсегда останется особенным для каждого из нас. Ici c’est Paris! ❤️💙», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.