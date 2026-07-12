Газзаев выявил на ЧМ-2026 команду без слабых мест

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев впечатлен игрой Франции на чемпионате мира-2026.

«Франция – это команда, у которой нет слабых мест. Эта сборная демонстрирует великолепный футбол, показывает отличные результаты, а индивидуальное мастерство некоторых игроков – на высочайшем уровне.

Я могу сравнить эту команду с Бразилией 1970 года по нескольким параметрам. Франция выделяется на фоне всех остальных оставшихся участников этого чемпионата мира», – сказал Газзаев.

В полуфинале Франция встретится с Испанией 14 июля.

На следующий день, 15 июля, Англия сыграет с Аргентиной. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем трофея выступает Аргентина, которая в финале предыдущего турнира в Катаре обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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