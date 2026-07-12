Спартаковец Ву сообщил, что ему грустно смотреть ЧМ-2026

Защитник «Спартака» Кристофер Ву с грустью смотрит чемпионат мира-2026.

«Грустно смотреть чемпионат мира, а не играть там. Но счастлив, что мне представилась возможность поучаствовать в турнире в Катаре.

Африканские сборные действительно неплохо выступают на этом чемпионате мира: Сенегал, Марокко. Сборная ДР Конго тоже показала хороший результат. Но, конечно, нужно ещe больше стараться», – сказал Ву.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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