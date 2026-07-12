ЧМ-2026. Аргентина в большинстве победила Швейцарию (3:1), забив два гола в экстра-тайме

Аргентина обыграла Швейцарию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзасе. Основное время игры закончилось вничью со счетом 1:1. В экстра-тайме аргентинцы забили два гола и вышли в полуфинал турнира.

Швейцария с 72-й минуты играла в меньшинстве – красную карточку за симуляцию получил Брель Эмболо.

В полуфинале Аргентина встретится с Англией.

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