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  • ЧМ-2026. Аргентина в большинстве победила Швейцарию (3:1), забив два гола в экстра-тайме

ЧМ-2026. Аргентина в большинстве победила Швейцарию (3:1), забив два гола в экстра-тайме

Сегодня, 06:44
20

Аргентина обыграла Швейцарию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзасе. Основное время игры закончилось вничью со счетом 1:1. В экстра-тайме аргентинцы забили два гола и вышли в полуфинал турнира.

Швейцария с 72-й минуты играла в меньшинстве – красную карточку за симуляцию получил Брель Эмболо.

В полуфинале Аргентина встретится с Англией.

Чемпионат мира. 1/4 финала
Аргентина - Швейцария - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Мак Аллистер, 10; 1:1 - Д. Ндой, 67; 2:1 - Х. Альварес, 112; 3:1 - Л. Мартинес, 120+1.
Удаления: нет - Б. Эмболо, 72 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Швейцария Аргентина
Комментарии (20)
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Psih86
1783829418
Швейцария играла очень хорошо, но бестолковый африканец взял и удалился, и теперь будут всех винить... Аргентину с Победой!
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BarStep
1783835213
В целом ожидаемые полуфиналы Топ 3 европейских лиг оправдали колоссальные вложения Финал думаю будет по составу предыдущий Но победитель уже другой
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evgevg13
1783835660
Ну и ладушки
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Semenycch
1783837137
Мда, Англия - Аргентина классическое и морально непримиримое противостояние на ЧМ!
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FFR
1783839331
Швейцария очень симпатичная команда, если не удаление игрока, то могли бы дойти до пенальти, а там кому повезёт. Все таки тащат Месси за уши))
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VVM1964
1783840424
В четвертьфинале сюрприза не произошло - вышли те, кто изначально всё же считался фаворитом, а вот полуфинал обещает быть очень интересным !!!
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АК 68
1783845943
Заслуженно победили! Красавцы!
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Fin035
1783847763
Спасибо Эмболо, всем до свидания...
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ySS
1783848992
3 гола неМесси отправили ************ сборную домой. Впрочем, Швейцарии всё равно уважуха за результат и старание
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zigbert
1783860235
В такой изнурительной игре удаление Эмболо повлияло на ход матча.
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