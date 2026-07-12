ЧМ-2026. Аргентина в большинстве победила Швейцарию (3:1), забив два гола в экстра-тайме

Аргентина обыграла Швейцарию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзасе. Основное время игры закончилось вничью со счетом 1:1. В экстра-тайме аргентинцы забили два гола и вышли в полуфинал турнира.
Швейцария с 72-й минуты играла в меньшинстве – красную карточку за симуляцию получил Брель Эмболо.
В полуфинале Аргентина встретится с Англией.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Аргентина - Швейцария - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Мак Аллистер, 10; 1:1 - Д. Ндой, 67; 2:1 - Х. Альварес, 112; 3:1 - Л. Мартинес, 120+1.
Удаления: нет - Б. Эмболо, 72 (вторая ж.к).
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Источник: «Бомбардир»