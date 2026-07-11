«Вообще беспредел»: спартаковец Дмитриев – о судействе в матче ЧМ-2026

Игрок «Спартака» Игорь Дмитриев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Парагвая.

Французы победили со счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти.

Парагвайцы, несмотря на грязную игру, не получили ни одной карточки за 90 минут.

Игру судил 42-летний Ильгиз Танташев из Узбекистана.

«Вообще беспредел. Понятно, что там задают жесткую планку, но тут чересчур. Они [парагвайцы] могли исподтишка бить, и их даже не наказывали», – сказал Дмитриев.

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