Россиянам придется платить, чтобы увидеть матч ЧМ-2026 Франция – Испания

«Матч ТВ» не покажет полуфинал чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании.

Игру будет транслировать платный сервис «Кинопоиск». Также посмотреть встречу можно будет по платной подписке на сайте «Матч ТВ».

Встреча Франции и Испании состоится 14 июля в 22:00 по московскому времени.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе