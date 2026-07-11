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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Россиянам придется платить, чтобы увидеть матч ЧМ-2026 Франция – Испания

Россиянам придется платить, чтобы увидеть матч ЧМ-2026 Франция – Испания

Вчера, 00:23
18

«Матч ТВ» не покажет полуфинал чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании.

Игру будет транслировать платный сервис «Кинопоиск». Также посмотреть встречу можно будет по платной подписке на сайте «Матч ТВ».

Встреча Франции и Испании состоится 14 июля в 22:00 по московскому времени.

  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
  • Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Испания. Примера Франция Испания
Комментарии (18)
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VVM1964
1783720229
Да россиянам не привыкать!🫣
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САДЫЧОК
1783721947
Даже в тяжелые 90 е безденежные годы для народа показывали матчи в прямом эфире. Но куча дерьм@ прихватизировала Чемпионат Мира. Позор Чердаку и всем этим негодяям!
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ySS
1783726218
Это просто газпром и всё, что с ним связано...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1783731038
Дайте народу хлеба и зрелищ бесплатно!ненасытные!
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aldo conte
1783732265
Им деньги на другое нужно тратить. Когда в стране всё идёт через одно место (ж**у), власть имущим не до футбола.
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АЛЕКС 58
1783739581
С каждым годом всё становится хуже и хуже. Когда вы уже нажрётесь?
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Strige
1783741836
Можно подумать кроме сраного кинопоиска больше негде нельзя посмотреть и бесплатно, я этот вонючий кинопоиск даже из предустановленного с смарт тв удалил, чтоб через экран не воняло ))
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Из Твери Леха
1783747672
Можно пробную купить за 1 рубль на месяц.
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