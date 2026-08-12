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Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку

12 августа, 09:25
4

Спортивный директор «Динамо Загреб» Дарио Дабач подтвердил, что в клубе рассчитывают на переход российского полузащитника Кирилла Кравцова.

«Да, действительно, мы ждeм визу для Кирилла», – сказал Дабач.

Ранее у Кравцова истек срок контракта с «Сочи». Переход воспитанника «Зенита» в «Локомотив» сорвался.

Сообщалось, что игрок заключит с хорватским клубом соглашение на 4 года с зарплатой 550 тысяч евро за сезон.

«Динамо Загреб» сыграет с норвежским «Викингом» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

  • 24-летний Кравцов в прошлом сезоне провел 20 матчей за «Сочи», забил 3 гола.
  • На его счету 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Хорватия. Футбольная лига Россия. PARI Первая лига Сочи Динамо Загреб Кравцов Кирилл
Комментарии (4)
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Garrincha58
1786523716
Даже сербы препоны устраивают, а что говорить об остальных в этой прогнившей Европе
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elvodemov
1786525376
Комментарий скрыт модератором
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paracetamol
1786952671
А хрюшек в ЛЧ не берут?
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