Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку

Спортивный директор «Динамо Загреб» Дарио Дабач подтвердил, что в клубе рассчитывают на переход российского полузащитника Кирилла Кравцова.
«Да, действительно, мы ждeм визу для Кирилла», – сказал Дабач.
Ранее у Кравцова истек срок контракта с «Сочи». Переход воспитанника «Зенита» в «Локомотив» сорвался.
Сообщалось, что игрок заключит с хорватским клубом соглашение на 4 года с зарплатой 550 тысяч евро за сезон.
«Динамо Загреб» сыграет с норвежским «Викингом» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.
- 24-летний Кравцов в прошлом сезоне провел 20 матчей за «Сочи», забил 3 гола.
- На его счету 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»