Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку

Спортивный директор «Динамо Загреб» Дарио Дабач подтвердил, что в клубе рассчитывают на переход российского полузащитника Кирилла Кравцова.

«Да, действительно, мы ждeм визу для Кирилла», – сказал Дабач.

Ранее у Кравцова истек срок контракта с «Сочи». Переход воспитанника «Зенита» в «Локомотив» сорвался.

Сообщалось, что игрок заключит с хорватским клубом соглашение на 4 года с зарплатой 550 тысяч евро за сезон.

«Динамо Загреб» сыграет с норвежским «Викингом» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.